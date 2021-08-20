Apple отложила свой план по возвращению сотрудников в офис как минимум до января из-за опасений по поводу увеличения числа случаев COVID-19 и возможного появления новых вариантов, сообщает Bloomberg.

Apple ранее планировала вернуться к личной работе к началу сентября, но компания отложила этот срок до октября. Теперь из-за сохраняющихся опасений этот срок был перенесен как минимум на январь.

В служебной записке руководитель отдела кадров и розничной торговли Дейдре О’Брайен заявила, что Apple не планирует закрывать свои офисы или розничные магазины, которые в настоящее время открыты, но поощряет сотрудников проходить вакцинацию. В отличие от других компаний, Apple еще не ввела в действие требование о вакцинации сотрудников.

Компания сообщила сотрудникам, что подтвердит график повторного открытия за месяц до того, как сотрудники должны будут вернуться в офис. Apple ранее намеревалась потребовать от всего персонала вернуться в корпоративные офисы к началу сентября, прежде чем отложить это до октября. Когда сотрудники должны вернуться, ожидается, что они будут работать в офисе не менее трех дней в неделю — понедельник, вторник и четверг — с возможностью удаленной работы в среду и пятницу.

Источник — Astera.