Apple отложила проект слежки за фотографиями пользователей

После возражений по поводу прав на неприкосновенность частной жизни Apple заявила в пятницу, что откладывает свой план по сканированию фото-библиотек пользователей на предмет изображений эксплуатации детей.

«В прошлом месяце мы объявили о планах по созданию функций, призванных помочь защитить детей от хищников, использующих средства коммуникации для их вербовки и эксплуатации, а также ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми», — говорится в заявлении компании. «Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили выделить дополнительное время в ближайшие месяцы, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпускать эти критически важные функции безопасности детей».

Акции Apple немного снизились в пятницу утром.

Apple сразу же вызвала споры после того, как объявила о своей системе проверки устройств пользователей на наличие незаконных материалов о сексуальном насилии над детьми . Критики отметили, что система, которая может проверять изображения, хранящиеся в учетной записи iCloud, по базе данных известных изображений «CSAM», противоречила сообщениям Apple о конфиденциальности своих клиентов.

Система не сканирует фотографии пользователя, а вместо этого ищет известные цифровые «отпечатки пальцев», которые она сопоставляет с базой данных CSAM. Если система обнаруживает достаточно изображений в учетной записи пользователя, они затем передаются на монитор человека, который может подтвердить изображения и при необходимости передать информацию правоохранительным органам.

Система обнаружения CSAM от Apple должна была быть запущена для клиентов в этом году. Неясно, как долго Apple будет откладывать выпуск после пятничного объявления.

Несмотря на опасения по поводу плана Apple, на самом деле это стандартная практика среди технологических компаний. Facebook , Dropbox , Google и многие другие имеют системы, которые могут автоматически определять CSAM, загруженный в их соответствующие службы.