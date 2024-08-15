Apple откроет доступ к NFC-чипу iPhone: Apple Pay может вернуться

Apple объявила о планах открыть доступ к NFC-чипу iPhone для сторонних приложений бесконтактных платежей, отдельно от Apple Pay и Apple Wallet.

Эта функция будет доступна в обновлении iOS 18.1 в таких странах, как Австралия, Бразилия, Канада, Япония, Новая Зеландия, Великобритания и США.

С iOS 18.1 разработчики смогут интегрировать бесконтактные транзакции в свои приложения, что позволит пользователям оплачивать покупки в магазинах, использовать автомобильные ключи, проездные и билеты.

Кроме того, пользователи смогут устанавливать сторонние приложения для бесконтактной оплаты по умолчанию в настройках.

Напомним, что 2 марта 2022 года Apple ввела ограничения на использование сервиса Apple Pay для россиян, что повлияло на возможность оффлайн и онлайн-платежей.

Впоследствии также была отключена система Google Pay. Это заставило пользователей в России перейти на оплату через QR-коды и использовать локальные аналоги, такие как Mir Pay и SberPay.