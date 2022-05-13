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Компания Apple отключила оплату в App Store со счёта нескольких мобильных операторов

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Apple отключила возможность оплачивать сервисы и покупать платные приложения в App Store через мобильный номер.

В сети стали жаловаться, что через номера телефонов операторов МегаФон и Yota невозможно производить пополнение счета Apple ID.

Портал iPhones подтвердил эту информацию, сделав запрос в техническую службу Apple, где им ответили, что сейчас оплата невозможна «в связи с текущими регуляциями».

Техническая служба предложила для оплаты использовать МТС или Билайн.

В «МегаФон» заявили, что ограничений по оплате со стороны оператора нет, сейчас специалисты занимаются решением проблемы совместно с партнером.

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