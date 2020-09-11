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Apple отключила функцию «Войти через Apple» для Epic Games 11 сентября

11.09.2020 09:09

Apple отключила функцию «Войти через Apple» для Epic Games 11 сентября

Теперь, когда действие учетной записи разработчика Epic Games было прекращено, Apple также прекращает доступ к другим сервисам, таким как «Вход с помощью Apple». Согласно «Epic Games», Apple больше не позволит пользователям входить в «Epic Games» с помощью «Войти через Apple» с 11 сентября, то есть через два дня.

Epic говорит, что клиенты, которые используют «Войти через Apple» для доступа к своим учетным записям «Epic Games», должны убедиться, что их адрес электронной почты и пароль актуальны, и компания предлагает часто задаваемые вопросы о том, как обновить адрес электронной почты и пароль учетной записи, чтобы пользователи «Epic Games» не не теряю доступ к своим аккаунтам.

Клиенты, которые не установят стандартный адрес электронной почты и пароль, не смогут войти в свои учетные записи, но после 11 сентября те, кто не перешел с «Войти через Apple», могут связаться с «Epic Games» для восстановления своих учетных записей. вручную.

Вход с помощью Apple — это функция, которая позволяет пользователям устройств Apple входить в учетные записи и службы, используя свой Apple ID, при этом эта информация скрыта от веб-сайта или службы в целях конфиденциальности. Это похоже на параметры входа в учетные записи Google и Facebook, но Apple обещает большую конфиденциальность с помощью таких параметров, как Hide My Email.

Эта функция была представлена ​​в iOS 13, и с тех пор приложения и сервисы внедряют ее. Apple требует, чтобы любое приложение, использующее параметры входа в Google и Facebook, также предлагало «Войти через Apple».

Обновление: Согласно «Epic Games», Apple предоставляет «бессрочное продление» и не прекращает доступ к функции «Войти через Apple».

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