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Apple отключает европейских пользователей от веб-поддержки iOS

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Причиной такого решения являются требования Закона о цифровых рынках (DMA) в ЕС, которые требуют значительных архитектурных изменений.

Apple заявила, что в текущих обстоятельствах невозможно адаптироваться к этим требованиям путем разработки новой архитектуры интеграции.

Это приведет к изменению функционирования веб-приложений на устройствах iOS, которые ранее могли работать подобно нативным приложениям с уведомлениями и хранением данных.

С появлением iOS 17.4 веб-приложения, которые ранее были автономными, станут всего лишь закладками.

Это изменение связано с требованиями DMA, которые позволяют сторонним браузерам использовать собственные движки вместо Apple WebKit, который ранее использовался для веб-приложений на iOS и обеспечивал их соответствие стандартам безопасности и конфиденциальности.

Изменение это имеет множество последствий, а в Apple ссылаются на проблемы безопасности и возможное злоупотребление вредоносными веб-приложениями.

Apple ожидает, что эти изменения затронут минимальное количество пользователей, указывая на низкую популярность веб-приложений на домашнем экране.

Однако компания выразила сожаление о возможных неудобствах, которые могут возникнуть у разработчиков и пользователей из-за этого решения, основанного на соблюдении регулятивных требований.

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