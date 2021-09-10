Apple отказывается от iPod touch пятого поколения емкостью 16 ГБ

Сегодня Apple добавила iPod touch пятого поколения емкостью 16 ГБ, выпущенный в 2013 году, в свой список устаревших продуктов.

Этот конкретный вариант «iPod touch» был выпущен в качестве недорогой опции «iPod touch» пятого поколения, выпущенного годом ранее. По сравнению с его компаньонами на 32 ГБ и 64 ГБ, модель на 16 ГБ предлагалась только в одном серебристом цвете и не имела задней камеры или петли.

Летом 2015 года Apple последовала за «iPod touch» пятого поколения и выпустила шестое поколение. По сравнению с предыдущим поколением, новая модель отличается улучшенными характеристиками и отсутствием ремешка на запястье. С момента выхода седьмого поколения «iPod touch», выпущенного в 2019 году, Apple еще не обновляла свой культовый продукт.

Apple классифицирует продукты, выпуск которых был прекращен как минимум на семь лет, как «устаревшие», что означает, что они не могут получать какие-либо аппаратные услуги от Apple или ее поставщиков услуг.