Apple отказывается чинить iPhone SE и другие гаджеты

Apple объявила о включении оригинального iPhone SE в список устаревших продуктов. Этот бюджетный смартфон был выпущен в марте 2016 года, что означает, что он уже более семи лет на рынке.

Первое поколение iPhone SE было официально продаваемым до сентября 2018 года, что означает, что прошло уже пять лет с момента его снятия с продажи, что является основанием для присвоения ему статуса устаревшего. Apple обычно помечает устройства как устаревшие через пять лет после прекращения официальных продаж и производства. По истечении семи лет они переходят в категорию вышедших из эксплуатации.

Однако Apple не гарантирует возможность ремонта устаревших устройств через свои официальные каналы или авторизованные сервисные центры, но может предоставлять ремонтные услуги при наличии соответствующих запчастей.

После выпуска первого поколения iPhone SE, компания продолжила выпускать новые модели в линейке iPhone SE, которая на данный момент является единственной серией смартфонов от Apple, оснащенных сканером отпечатков пальцев Touch ID. На сегодняшний день было выпущено три поколения устройства, с последней моделью iPhone SE, представленной в марте 2022 года.

Кроме того, Apple также объявила о статусе устаревших для 12,9-дюймового iPad Pro и специальной версии наушников Mickey Solo3 Wireless. Наушники Powerbeats 2 и Solo2 Wireless теперь считаются вышедшими из эксплуатации.