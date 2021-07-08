Apple откажется от Touch Bar на грядущем MacBook Pro

Ожидается, что Apple выпустит свою последнюю модель MacBook Pro этим летом. По слухам, новый высокопроизводительный ноутбук от компании будет оснащен модернизированным процессором M1 и будет поставляться с новым дизайном, в котором отсутствует функция Touch Bar. Теперь аналитики DSSC подтвердили, что бренд может отказаться от Touch Bar с новых MacBook Pro 2021 года.

В новостях также говорится, что гигант из Купертино в следующем году выпустит iPad с 10,9-дюймовым дисплеем OLED. Кроме того, DSSC заявил, что Touch Bar будет удален из-за традиционного функционального ряда. Он пояснил, что Touch Bar является третьим по величине использованием OLED-дисплеев от компании, но источники указали, что производитель iPhone «отменит Touch Bar» в будущей модели MacBook Pro.

В DSSC добавили, что «Touch Bars по-прежнему является приложением № 3 с долей 18% и доходом 1,2% в первом квартале 2021 года. Мы ожидаем, что планшеты превзойдут Touch Bars, когда Apple начнет внедрение 10,9-дюймового AMOLED iPad. Кроме того, наши источники предполагают, что Apple может отменить Touch Bar в будущем». Для тех, кто не знает, неоднозначная функция Touch Bar была впервые представлена ​​еще в 2016 году.

Источник — Astera.