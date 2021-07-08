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Apple откажется от Touch Bar на грядущем MacBook Pro

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Ожидается, что Apple выпустит свою последнюю модель MacBook Pro этим летом. По слухам, новый высокопроизводительный ноутбук от компании будет оснащен модернизированным процессором M1 и будет поставляться с новым дизайном, в котором отсутствует функция Touch Bar. Теперь аналитики DSSC подтвердили, что бренд может отказаться от Touch Bar с новых MacBook Pro 2021 года.

В новостях также говорится, что гигант из Купертино в следующем году выпустит iPad с 10,9-дюймовым дисплеем OLED. Кроме того, DSSC заявил, что Touch Bar будет удален из-за традиционного функционального ряда. Он пояснил, что Touch Bar является третьим по величине использованием OLED-дисплеев от компании, но источники указали, что производитель iPhone «отменит Touch Bar» в будущей модели MacBook Pro.

Apple откажется от Touch Bar на грядущем MacBook Pro

В DSSC добавили, что «Touch Bars по-прежнему является приложением № 3 с долей 18% и доходом 1,2% в первом квартале 2021 года. Мы ожидаем, что планшеты превзойдут Touch Bars, когда Apple начнет внедрение 10,9-дюймового AMOLED iPad. Кроме того, наши источники предполагают, что Apple может отменить Touch Bar в будущем». Для тех, кто не знает, неоднозначная функция Touch Bar была впервые представлена ​​еще в 2016 году.

Источник — Astera.

MacBook Pro
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