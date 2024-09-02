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Apple откажется от портов USB Type-A в новых Mac mini

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Новое поколение Mac mini готовится к выходу, и оно может стать самым значительным обновлением за 14 лет.

Apple откажется от портов USB Type-A в новых Mac mini

Известный журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что в новом устройстве Apple откажется от портов USB Type-A, что изменит его дизайн.

Ожидается, что Mac mini будет оснащен новым процессором M4 и получит множество современных портов, включая пять USB Type-C, Ethernet, HDMI и разъем для наушников. Кроме того, устройство будет иметь внутренний блок питания, что удобно для компактного формата.

Хотя некоторые пользователи могут столкнуться с неудобствами из-за отсутствия USB Type-A, эксперты считают, что это шаг к более современному и унифицированному дизайну, который уже применен в других продуктах Apple.

Новый Mac mini также будет иметь порты USB Type-C на передней панели, хотя точное количество разъемов может варьироваться в зависимости от модели.

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