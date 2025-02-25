Apple отказалась от MagSafe в iPhone 16e, но сторонние чехлы вернут эту функцию

Компания Apple представила новый iPhone 16e, который удивил пользователей отсутствием MagSafe, несмотря на то, что он является частью флагманской серии.

Вместо этого устройство позиционируется как более доступное, но некоторые производители аксессуаров, такие как ESR и Spigen, утверждают, что с помощью их новых чехлов пользователи смогут вернуть функциональность MagSafe.

Эти чехлы позволяют использовать магнитную зарядку, но только если у вас есть совместимый аксессуар. Например, ESR предлагает чехлы, которые позволяют использовать устройства, такие как кошелёк-аккумулятор HaloLock. Однако использование таких чехлов может ограничить некоторые возможности 16e.

Цены на новые чехлы начинаются с 20 долларов за модель Ultra Hybrid MagFit от ESR, которая предлагает прозрачный дизайн. Более дорогая модель от Spigen, Enzo Aramid, стоит 39,99 долларов и обеспечивает защиту военного уровня.

Тем, кто хочет получить уникальный внешний вид, UAG Monarch Pro предлагает дополнительные бронепластины и углеродные вставки за 79,95 долларов.

источник