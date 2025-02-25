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Apple отказалась от MagSafe в iPhone 16e, но сторонние чехлы вернут эту функцию

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Компания Apple представила новый iPhone 16e, который удивил пользователей отсутствием MagSafe, несмотря на то, что он является частью флагманской серии.

Apple отказалась от MagSafe в iPhone 16e, но сторонние чехлы вернут эту функцию

Вместо этого устройство позиционируется как более доступное, но некоторые производители аксессуаров, такие как ESR и Spigen, утверждают, что с помощью их новых чехлов пользователи смогут вернуть функциональность MagSafe.

Эти чехлы позволяют использовать магнитную зарядку, но только если у вас есть совместимый аксессуар. Например, ESR предлагает чехлы, которые позволяют использовать устройства, такие как кошелёк-аккумулятор HaloLock. Однако использование таких чехлов может ограничить некоторые возможности 16e.

Apple отказалась от MagSafe в iPhone 16e, но сторонние чехлы вернут эту функцию

Цены на новые чехлы начинаются с 20 долларов за модель Ultra Hybrid MagFit от ESR, которая предлагает прозрачный дизайн. Более дорогая модель от Spigen, Enzo Aramid, стоит 39,99 долларов и обеспечивает защиту военного уровня.

Тем, кто хочет получить уникальный внешний вид, UAG Monarch Pro предлагает дополнительные бронепластины и углеродные вставки за 79,95 долларов.

Apple отказалась от MagSafe в iPhone 16e, но сторонние чехлы вернут эту функцию Apple отказалась от MagSafe в iPhone 16e, но сторонние чехлы вернут эту функцию

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