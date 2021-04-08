Apple остановила производство MacBook и iPad из-за отсутствия комплектующих

Нехватка комплектующих приводит к остановке производства не только цифровой техники, но также автомобилей и промышленного оборудования.

С дефицитом полупроводниковой продукции столкнулись практически все производители, затронул дефицит и компанию Apple.

По данным источника, Apple временно прекратила производство MacBook и планшетов iPad.

Для первых наблюдается дефицит материнских плат, а для iPad не хватает экранов и некоторых других комплектующих.

В Китае уже при покупке iPad и iPad Air сроки поставки клиенту достигают трех недель.

Напомним, 13 апреля должна пройти презентация новых устройств от компании Apple, среди новинок будет и новый планшет iPad Pro.