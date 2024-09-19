Apple остановила обновление ОС M4 iPad Pro на фоне жалоб пользователей

Apple временно остановила обновление операционной системы iPadOS 18 для моделей M4 iPad Pro после жалоб пользователей. Некоторые из них сообщили, что устройства перестали работать во время обновления.

Проблема была обсуждена на Reddit, где люди рассказали, что их iPad отключился и не включился заново. Apple подтвердила, что приостановила выпуск обновления и работает над исправлением ситуации, которая затрагивает лишь небольшое количество устройств.

Пострадавшие пользователи получили инструкции отправить свои iPad в сервисный центр для замены. Однако некоторые столкнулись с задержками из-за нехватки запасных частей на складе.