Главная » Новости

Apple остановила обновление ОС M4 iPad Pro на фоне жалоб пользователей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Apple временно остановила обновление операционной системы iPadOS 18 для моделей M4 iPad Pro после жалоб пользователей. Некоторые из них сообщили, что устройства перестали работать во время обновления.

Проблема была обсуждена на Reddit, где люди рассказали, что их iPad отключился и не включился заново. Apple подтвердила, что приостановила выпуск обновления и работает над исправлением ситуации, которая затрагивает лишь небольшое количество устройств.

Пострадавшие пользователи получили инструкции отправить свои iPad в сервисный центр для замены. Однако некоторые столкнулись с задержками из-за нехватки запасных частей на складе.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.