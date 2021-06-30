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Apple оснастит сотрудников видеорегистраторами ради борьбы с утечками

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Apple намерена бороться с утечками с помощью камер «полицейского уровня», которые будут носить сотрудники компании.
Стало известно, что американский производитель своих сотрудников обяжет носить камеры, которые должны следить за действием людей и пресекать утечки.

Какие отделы получат камеры пока неизвестно, но скорее всего только те, которые работают над новыми продуктами.

Напомним, Apple начала судится с блогерами, которые создают рендеры, а также распространяют информацию про новые коммерческие товары.

Так, в суд уже подали на сетевого информатора Джона Проссера, который прославился своими достоверными утечками.

Стоит отметить, что у Apple много поставщиков, и информация может поступать не только из центра разработок, но также и от азиатских поставщиков комплектующих для продукции Apple.

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