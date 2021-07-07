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Apple оснастит новые MacBook Air и MacBook Pro разными процессорами

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В следующем году компания Apple выпустит совершенно новые MacBook Air и MacBook Pro с процессорами собственной разработки.

Сетевой информатор под ником Dylan сообщает, что MacBook Pro получат процессор Apple M2 на новой архитектуре, а MacBook Air разработают на Apple M1X.

Отличатся M2 от M1X должны не только количеством ядер, но также архитектурой.

Смена основы M2 позволит увеличить частоту работы ядер и значительно повысить производительность в сравнении с M1X.

Ранее сообщалось, что до конца лета будет представлен обновленный MacBook Pro в новом дизайне.

Ожидается, что в ноутбуке появится HDMI порт, картридер и порты USB-A.

MacBook Air MacBook Pro
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