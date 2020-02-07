Apple оштрафовали на 25 млн евро за замедление работы старых iPhone

Франция решила от компании Apple получить 25 млн евро за то, что она специально замедлила старые смартфоны.

Правительство страны, выписало «яблочной» компании штраф в размере 25 млн евро за то, что она решила не предупреждать пользователей смартфонов о специальном замедлении работы аппаратов после обновления iOS.

В Apple по этому поводу заявили, что снижали производительность старых смартфонов только с целью предоставления удобства для пользователей.

На самом деле компания это делала, чтобы на изношенных аккумуляторах смартфоны iPhone 6, SE и 7 работали также долго, как и с новыми батареями.