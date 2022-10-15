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Apple оштрафовали на $19 млн за отсутствие зарядки в комплекте с iPhone

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Apple, когда решила не комплектовать смартфоны зарядным смартфоном, понимала что в некоторых странах ее ждут судебные разбирательства.
Уже не раз поднимали обсуждения, что в коробке со смартфонами компании Apple должен лежать блок питания.

В Бразилии за отсутствие зарядки в коробке с iPhone на компанию Apple подали в суд.

Иск подала местная ассоциация по защите прав потребителей и налогоплательщиков. Суд бразильского штата Сан-Паулу выступил на стороне местной ассоциации и назначил Apple штраф в размере $19 млн.

Apple намерена обжаловать решение суда.

Apple
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