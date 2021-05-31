Apple опубликовала отчет о проделанной работе поставщиков за 2021 год

Apple опубликовала свой годовой отчет об ответственности поставщиков, в котором описывается прогресс, достигнутый ею и ее поставщиками в улучшении прав работников, достижении целей защиты окружающей среды, ответных мерах на глобальный кризис в области здравоохранения и многом другом.

Отчет содержит подробную информацию, начиная от того, как Apple рассматривает сообщения о нарушениях в своей цепочке поставок, до того, как компания помогала своим поставщикам справляться с проблемами в течение последнего года. Старший вице-президент компании по операциям Сабих Хан открывает отчет, выражая особую благодарность сотрудникам, партнерам и поставщикам Apple по всему миру за их стойкость в течение последнего года.

Я хочу начать с благодарности нашим командам и глобальной сети поставщиков Apple. Вы показываете пример заботы о здоровье друг друга, новаторского решения каждой проблемы и помощи в предоставлении технологий нашим пользователям в то время, когда мы никогда больше на них не полагались.

Что касается труда и прав человека, Apple заявляет, что с 2008 года более 21,5 миллиона рабочих были обучены своим правам у поставщиков и что более 55 000 сотрудников поставщиков были опрошены в рамках регулярных оценок поставщиков. Apple также заявляет, что не обнаружила никаких доказательств использования принудительного труда в своей цепочке поставок.

Сосредоточившись на экологических целях, Apple заявляет, что она усердно и в тесном сотрудничестве с поставщиками работает над тем, чтобы к 2030 году они достигли цели быть полностью углеродно-нейтральной. Apple предоставляет несколько экологических статистических данных, включая тот факт, что она сэкономила более 41 миллиарда галлонов воды с 2013 года благодаря программе «Чистая вода». Кроме того, в 2020 году компания отвлекла более 400000 метрических тонн отходов со свалок и более 1,65 миллиона метрических тонн отходов с полигонов с 2015 года.

Полный отчет можно найти на сайте Apple.