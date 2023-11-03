Apple: операционная система Android — средство массовой слежки

Apple считает, что Android используется для слежки за пользователями. В США идет процесс против Google, связанный с нарушением антимонопольных правил, и в нем выявлены интересные документы. Внутренняя переписка в Apple указывает на то, что они рассматривают Android как средство слежения за пользователями.

Во время расследования в суде была представлена переписка между главой Apple Тимом Куком и вице-президентом Эдди Кью. Кью утверждал, что Android-смартфоны являются «устройствами для слежки», которые постоянно собирают информацию о пользователях.

В качестве примера Кью привел голосового помощника Google, который связан с аккаунтом пользователя. В то время как Siri от Apple не собирает информацию ни при взаимодействии с пользователем, ни от других сервисов.

Переписка между Куком и Кью произошла в 2013 году. Тем не менее, по данным Android Authority, это не помешало Apple использовать Google в своих продуктах в качестве основной поисковой системы и получать от конкурента от 18 до 20 миллиардов долларов ежегодно.

Тем не менее, во внутренней переписке Google за 2016 год утверждается, что Apple также интересовалась обменом пользовательскими данными.