Седьмое поколение iPod nano убрали из списка устройств компании, которые имеют поддержку.

Официальное сообщение об этом появилось на официальном сайте производителя.

Apple официально признала устаревшим последний плеер iPod nano, отправив его в список гаджетов, которые больше не будут получать обновления и иметь поддержку.

Обслуживание и ремонт плеера в официальных центрах компании по-прежнему осуществляется.

Стоит отметить, что согласно политике Apple устаревшими являются устройства, которые появились в продаже более 5 лет назад.

Последний плеер iPod nano был выпущен в 2015 году. В нем имеется 2,5-дюймовый экран, 16 ГБ постоянной памяти, а также Bluetooth. Аккумулятор модели обеспечивает ей 30 часов автономности при прослушивании музыки.