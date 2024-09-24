Apple официально объявила устаревшими 12 моделей компьютеров Mac

Каждый год после выхода новых версий операционных систем компания Apple официально объявляет список устройств, которые признаны устаревшими.

Накануне популярный американский производитель опубликовал список компьютеров, которые теперь больше не принимают на ремонт в официальных сервисных центрах Apple. В 2024 году в список попало три модели MacBook, а шесть MacBook и три iMac.

13-дюймовый MacBook Air с экраном Retina 2018 года

13-дюймовый MacBook Air с двумя портами Thunderbolt 2017 года

13-дюймовый MacBook Air с четырьмя портами Thunderbolt 2018 года

Вышедшими из эксплуатации признаны:

MacBook 12 с экраном Retina, начало 2016 года

MacBook Air 13, начало 2015 года

MacBook Pro 13, 2016 год, 2 порта Thunderbolt 3

MacBook Pro 13, 2016 год, 4 порта Thunderbolt 3

MacBook Pro 15, 2016 год

MacBook Pro 13, начало 2015 года

iMac 21,5, конец 2015 года

iMac 4K 21,5 с экраном Retina, конец 2015 года

iMac 5K 27 с экраном Retina, конец 2015 года

В компании уточнили, что статус устаревшего продукта получает устройство, если оно не продавалось более 5 и менее 7 лет назад. Если же прошло более 7 лет, устройство считается вышедшим из эксплуатации.

При этом устаревшие модели еще могут принять на ремонт, если конечно будут комплектующие для его ремонта, а вот вышедшие из эксплуатации уже не ремонтируются.