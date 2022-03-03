Новая презентация Apple «Peek Performance» состоится 8 марта 2022 года

Ходили слухи, что Apple проведет свое первое мероприятие 2022 года где-то в марте, и сегодня компания разослала приглашения на мероприятие по запуску 8 марта.

Мероприятие Apple под названием «Peek Performance» будет транслироваться компанией в прямом эфире 8 марта в 10:00 по тихоокеанскому времени. Как и в случае с Apple, компания официально не подтвердила, какие продукты будут выпущены.

Судя по сообщениям, весьма вероятно, что технологический гигант из Купертино выпустит iPhone SE следующего поколения , который будет поддерживать подключение 5G. Также сообщается, что компания представит Apple iPad Air пятого поколения.

Ожидается, что Apple iPhone SE, который является недорогим предложением бренда, будет иметь тот же дизайн, что и модель текущего поколения, а это означает, что он может сохранить функцию Touch ID , которой нет ни в одном другом смартфоне от Яблоко.

Ожидается, что будущий смартфон будет оснащен процессором Apple A15 Bionic, улучшенными камерами и поддержкой 5G. Точно так же ожидается, что новый iPad Air будет иметь новый процессор и поддержку 5G .

Ходили слухи, что Apple планирует выпустить чипсет Apple Silicon M2 , а также новые устройства Mac на базе этого необъявленного процессора. Однако вряд ли он будет запущен на мероприятии, запланированном на следующей неделе.