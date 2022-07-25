Компания Apple объявит в Китае распродажу своих смартфонов iPhone с 29 июля

Apple в Китае анонсировала распродажу свою гаджетов, которая начнется с 29 июля и продлится до 1 августа.

В распродаже будут принимать участие все модели iPhone 13, iPhone 12/12 mini, Apple Watch SE, AirPods Pro и AirPods и китайские пользователи уже возмутились условиями такой распродажи.

На период проведения акции убрали рассрочку на 24 месяца. Будет действовать рассрочка только на год.

К тому же скидка до 90 долларов будет действовать, если производится оплата через Alipay, Huabei, China Merchants Bank, China Construction Bank или Industrial and Commercial Bank of China.

Помимо этого, скидку нельзя объединить с другими акциями и введено ограничение на приобретение не более двух устройств одной категории.

Также в акции объявили ограниченное количество предложений. Так, будет доступно 22 тыс. смартфонов, 1700 Apple Watch и 3000 AirPods, а с таким количеством акции может закончится в первый день.