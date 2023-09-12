Apple объявила о выпуске материала FineWoven, и том, что не будет производить аксессуары из кожи

Apple анонсировала новый текстиль под названием FineWoven, который на 68 процентов состоит из постпотребительского контента и в целом более экологичен по сравнению с предыдущей линейкой кожаных аксессуаров компании. Apple подтвердила, что с сегодняшнего дня больше не будет использовать кожу для новых аксессуаров Apple.

Ремешки FineWoven для Apple Watch будут доступны для покупки, а также коллекция всех новых ремешков Hermés и новых ремешков Nike. Все эти новые аксессуары для ремешков Apple Watch были созданы с учетом принципов устойчивого развития.