Apple объявила о новом формате конференции

В компании Apple вынуждены были прийти к новому формату проведения конференции из-за коронавируса, который стал причиной отмены ряда важных мероприятий.

По сообщению американской компании конференция WWDC 2020 в этом году пройдет в онлайн-формате.

Все подробности о конференции и ее проведении будут раскрыты в ближайшие несколько недель.

Ожидается, что в рамках WWDC 2020 состоится презентация новых версий операционных систем и возможно других новых продуктов компании.

Также Apple обещает возможность пообщаться с инженерами компании. Онлайн конференция будет проведена в июне.