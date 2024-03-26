Apple объявила о конференции WWDC 2024, которая состоится с 10 по 14 июня

Ранее разные инсайдеры сообщали, что американская компания готовит мероприятие, в рамках которого представит новые продукты.

Изначально сообщалось, что конференция состоится в конце марта, но этого не произошло, и вот Apple официально объявила о конференции WWDC 2024, которая состоится с 10 по 14 июня.

На конференции Apple планирует представить обновленные версии своих операционных систем: iOS 18, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и VisionOS. Интересно, что анонс не содержит информации о возможных нововведениях в области искусственного интеллекта, несмотря на широко распространенные слухи о том, что именно ИИ станет основной фишкой iOS 18.

По слухам, вместо привычного генеративного искусственного интеллекта Apple сфокусируется на интеграции ИИ в свои мобильные операционные системы и приложения, делая их более полезными и удобными для повседневного использования.

Также ожидается, что на конференции будет официально объявлена о второй волне продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, что позволит покупателям за пределами США приобрести это устройство.