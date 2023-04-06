Apple объявила, что iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X останутся без поддержки iOS 17

Финальный релиз iOS 17 состоится осенью с выходом нового поколения серии iPhone, и по новым данным, поступивших от сетевых источников, будущую iOS уже невозможно будет установить на iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone X.

В начале лета на конференции разработчиков состоится презентация новых операционных систем, среди которых будет iPadOS 17 и iOS 17, а они перестанут поддерживать устройства старше 5 лет.

Таким образом, iOS 17 уже невозможно будет устанавливать на iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone X, так как они вышли еще в 2017 году.

iPadOS 17 престанут поддерживать планшеты на базе процессоров A11 Bionic, при этом операционная система для «яблочных» планшетов будет работать на iPad с A10 Fusion и iPad Pro с A10X Fusion.