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Apple объяснила, почему не создает свой поисковик

Автор На чтение 1 мин Просмотров 234 Опубликовано

Корпорация Apple на судебном разбирательстве по антимонопольному делу против Google объяснила, почему не запускает собственную поисковую систему.

Вице-президент Эдди Кью заявил, что главная причина — нежелание тратить миллиарды долларов на создание и поддержку такого сервиса. Он отметил, что разработка поисковика отвлекла бы сотрудников от других важных направлений.

Кью добавил, что рынок поисковых услуг быстро меняется благодаря искусственному интеллекту, и выход на него сейчас был бы рискованным.

Также в Apple не хватает специалистов в этой области. Кроме того, для успешного поиска компании пришлось бы собирать данные пользователей и продавать рекламу, что противоречит ее ценностям.

В результате Apple продолжает использовать Google в качестве поисковика по умолчанию на iPhone, и только в 2022 году заработала от этой сделки 20 миллиардов долларов.

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