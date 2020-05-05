Apple обвинили в подрыве усилий по борьбе с коронавирусом

Apple оказалась виноватой в том, что отказалась вносить изменения в настройки Bluetooth.

Франция обвинила американскую компанию в том что она препятствует борьбе с коронавирусом.

Сейчас ведется разработка приложений для смартфонов, которые позволят контролировать распространение опасного вируса.

Мобильная программа при работе задействует Bluetooth, а через него происходит связь со смартфоном других пользователей, которые могут быть потенциальными носителями вируса.

Приложение способно работать в фоновом режиме на Android-смартфонах, а вот на iPhone программа не может получить доступ к Bluetooth модулю, если оно не запущено.

Представители правительства Франции обратилась к Apple с просьбой изменить настройки, чтобы приложение могло пользоваться Bluetooth в фоновом режиме, но в Apple отказали.

Программу начнут активно использовать со 2 июля, а со следующей недели ее начнут тестировать.

Стоит отметить, что во Франции доля iOS устройств составляет 21,1%, а остальная доля принадлежит Android-смартфонам.