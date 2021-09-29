Apple обновляет Pages, Numbers и Keynote новыми функциями для iOS 15 и macOS Monterey

Сегодня Apple объявила об обновлениях своего набора приложений iWork с новыми функциями, в том числе некоторыми, ограниченными iOS 15 и macOS Monterey. Сюда входят обновления приложений Pages, Numbers и Keynote для iPhone, iPad и Mac.

Apple сообщает, что Keynote теперь предлагает возможность показывать выступающего в реальном времени прямо на слайдах на iPhone, iPad и Mac. Кроме того, Pages теперь автоматически отображает текст и изображения в виде потока из одного столбца, оптимизированного для iPhone, а Numbers представляет сводные таблицы для анализа данных на iPhone, iPad и Mac.

Последние версии Pages, Numbers и Keynote для Mac позволяют мгновенно переводить выделенный текст на 11 языков и добавлять перевод в документ, электронную таблицу или презентацию одним щелчком мыши. Для этой функции требуется Mac под управлением macOS Monterey, которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования и будет выпущена позднее в этом году.

Новые приложения iWork для Mac также включают переработанные значки, которые мы впервые заметили в бета-версии macOS Monterey в прошлом месяце.

Полные примечания к выпуску Pages версии 11.2 для macOS:

Улучшенная публикация книг с 2-страничными разворотами, оптимизированными изображениями и более гибким управлением версиями

Гибкое сотрудничество позволяет участникам добавлять других в общий документ *

Мгновенный перевод позволяет переводить выбранный текст на 11 языков и добавлять перевод в документ одним щелчком мыши *

Создавайте новые документы с помощью значка приложения в Dock

Радарные диаграммы помогают визуально сравнивать сразу несколько переменных, чтобы легко показать сходства и различия в ваших данных

* Требуется macOS Monterey

iOS 15 представила перетаскивание между приложениями, позволяя пользователям перетаскивать изображения, текст, файлы и многое другое между приложениями на iPhone, и эта функция полностью поддерживается последними версиями Pages, Numbers и Keynote для iOS.

Обновления в настоящее время развертываются в App Store и Mac App Store вместе с полными примечаниями к выпуску для других приложений.