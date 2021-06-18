Apple выпустила обновления для iMovie, Final Cut Pro, Motion и Compressor, представив несколько новых функций, таких как расширенный поиск мультимедиа и уведомления для пакетов кодирования, а также исправления ошибок.

iMovie 10.2.4 содержит шестнадцать новых сплошных и текстурированных фонов с регулируемыми цветами, возможность импортировать проекты, созданные с помощью iMovie для iOS (версия 2.3), а также общие улучшения стабильности.

Final Cut Pro 10.5.3 позволяет пользователям создавать и сохранять настраиваемые расположения столбцов в браузере и редактировать их с помощью редактора набора столбцов. Обновление также расширяет возможности поиска в браузере за счет расширенных критериев, включая текст клипа, маркеры и заметки. Пользователи могут быстро искать клипы по типу мультимедиа. Существует возможность поиска исходных, прокси или оптимизированных носителей, а также отсутствующих носителей.

В Motion 5.2.2 исправлено большое количество проблем с яркостью рендеринга 3D-объектов на компьютерах Mac M1 и некорректным рендерингом смайлов в HDR, а также неожиданным завершением работы при закрытии проекта после экспорта, закрытии HUD, регулировке непрозрачности градиента или когда перетаскивание медиа или объекта в USDZ.

Compressor 4.5.3 предоставляет уведомления о завершенных, неудачных и отмененных пакетах кодирования, встроенные описания аудио при кодировании различных форматов видеофайлов, включая MOV, MP4, M4V и MXF, а также улучшения стабильности.

Источник — Astera.