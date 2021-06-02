Apple обновляет iWork для iOS и macOS

Сегодня Apple обновила свой набор приложений iWork, в том числе Pages, Keynotes и Numbers для iOS и macOS, добавив новые функции, связанные со школьным заданием, и возможностью связывать веб-страницы, адреса электронной почты и номера телефонов с различными формами и объектами.

Для Pages и Numbers на iOS и macOS обновления включают возможность для пользователей связывать различные элементы, такие как ссылка на веб-страницу, адрес электронной почты и номер телефона, с различными фигурами, объектами, линиями и текстовыми полями.

К сожалению, в Keynote нет этой функции, но теперь она позволяет учителям, использующим функцию Apple Schoolwork, «следить за успеваемостью учеников, включая количество слов и затраченное время», наряду со страницами и числами. Обновления доступны бесплатно в App Store для iOS и macOS.

Источник — Astera.