Apple обновит даже старые iPhone до iOS 19

Apple планирует выпустить обновление iOS 19, которое будет доступно даже для старых смартфонов, выпущенных в 2018 году.

По информации зарубежных инсайдеров, все модели iPhone, работающие на iOS 18, включая iPhone XS и XR, смогут перейти на iOS 19 следующей осенью.

Однако с планшетами ситуация другая. Не все iPad, поддерживающие iPadOS 18, получат обновление до iPadOS 19.

Например, iPad седьмого поколения, выпущенный в 2019 году на процессоре Apple A10 Fusion, останется без новой прошивки.

Некоторые функции нового обновления могут быть доступны только для более новых моделей, таких как iPhone 15 Pro и новее, а также iPad с процессорами Apple M1 и новее.

Анонс iOS 19 и iPadOS 19 ожидается на конференции WWDC в июне 2025 года.