Apple обновила аксессуары для Apple Watch и iPhone

На официальном сайте компании Apple были представлены новые аксессуары для Apple Watch и iPhone.

Apple расширила выбор цветовых вариантов силиконовых чехлов с технологией MagSafe, стали доступны новые цвета: Soft Mint, Sunshine, Light Blue, а также Pink и Blue. Такие же цвета появились и для силиконовых ремешков для часов Apple Watch, помимо этого добавили два цвета — Raspberry и Ocean Blue. Были также выпущены новые цветовые решения для других серий браслетов.

Все новинки уже доступны на официальном сайте компании в США. Причем их можно заказать по цене от 50 до 350 долларов, пишет издание MacRumors

Напомним Apple ушла с российского рынка, а также закрыла свой сайт, на нем осталась только страница поддержки.