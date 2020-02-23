Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Apple патентует очень много устройств, причем в Сети уже неоднократно сообщалось про гибкий смартфон iPhone.

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем.

Подобное решение уже есть Xiaomi, но там условно на тыльной стороне все-таки есть вставка, на которой расположен блок камеры.

В заявке Apple указали, что основная информация будет отображаться с лицевой стороны, а с тыльной стороны покажут дополнительную информацию.

Также в работе будут задействованы боковые грани, на которой тоже будет отображаться разная информация, к тому же левая и правая стороны будут чувствительные к нажатию.

Источник «ГазетаDAILY«