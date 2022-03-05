Apple объединяется с Google, Mozilla и Microsoft для улучшения совместимости браузеров

Apple сотрудничает с Google, Microsoft и Mozilla в новом стремлении улучшить совместимость и удобство использования их веб-браузеров.

Группа работает над новым тестом, получившим название Interop 2022, который «улучшит опыт веб-разработки в 15 ключевых областях». Наряду с производителями браузеров к работе присоединились группы консультантов по программному обеспечению Bocoup и Igalia.

Все четыре производителя браузеров согласились сосредоточиться на 15 областях, которые будут включать каскадные слои, цветовые пространства и цветовые функции CSS, новые единицы просмотра, прокрутку и многое другое. Проект будет сосредоточен на четырех задействованных браузерах: Safari , Chrome, Edge и Firefox.

«Впервые все основные поставщики браузеров и другие заинтересованные стороны собрались вместе, чтобы решить основные проблемы совместимости браузеров, выявленные веб-разработчиками», — говорится в сообщении группы в блоге.

Конечная цель состоит в том, чтобы веб-приложения выглядели и функционировали одинаково в разных веб-браузерах, что в настоящее время не так. Все цели также ориентированы на дизайн, а это означает, что у браузеров есть стимул участвовать вместе со своими конкурентами.

«Все эти технологии важны для Apple и для всех, кто работает над WebKit. Мы глубоко заботимся о работоспособности Интернета и совместимых реализациях веб-стандартов», — говорится в заявлении Apple. «Мы приветствуем сотрудничество с нашими коллегами во многих организациях по веб-стандартам и в Interop 2022, чтобы сделать Интернет максимально совместимым».

Это не первый раз, когда производители браузеров объединяются для подобных усилий. Еще в 2021 году они также стали партнерами в проекте Combat 2021, который «достиг большого прогресса». Тем не менее, в сообщениях в блоге Interop 2022 отмечалось, что «все еще есть возможности для улучшения».