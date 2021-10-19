Apple продает салфетку для полировки iPhone, MacBook и iPad за 19 долларов

Среди анонсов во время мероприятия Apple в понедельник было скрыто введение последнего аксессуара технологического гиганта: ткани для полировки.

Ткань доступна в магазине Apple, чтобы поддерживать чистоту нового iPhone, iPad или MacBook. Цена? 19 долларов.

Apple заявила, что ткань, сделанная из «мягкого, неабразивного материала», безопасно и эффективно очистит любой дисплей.

Ткань доступна только в белом цвете (извините, космический серый и веера из розового золота). Согласно веб-сайту Apple, он будет доставлен в ноябре.

Имейте в виду, что если вы хотите, чтобы экран смартфона или ноутбука оставался сияющим, не тратя почти 20 долларов на ткань, вы можете найти несколько вариантов салфеток из микрофибры по цене от 6 до 10 долларов.

В понедельник Apple представила новую линейку MacBook Pro, а также третье поколение своих беспроводных наушников AirPods. Оба поступят в продажу 26 октября.

Октябрьское мероприятие Apple следует за выпуском iPhone 13 в прошлом месяце. Последний смартфон компании доступен в четырех вариантах: стандартная модель, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.