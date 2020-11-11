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Apple не выпустит новый iPhone SE в первой половине 2021 года

11.11.2020 14:27

В новом исследовательском отчете Минг-Чи Куо раскрыты интересные подробности относительно планов запуска Apple в 2021 году. В отчете говорится, что гигант из Купертино не будет запускать новый iPhone SE в первой половине 2021 года, в то время как усиление конкуренции в его цепочка поставок может вызвать изменение позиций среди поставщиков.

В отчете известного аналитика также добавлено, что рынок недооценивает влияние возросшей конкуренции на тайваньскую Genius Electronic Optical (GSEO). Кроме того, утверждается, что основная причина того, что выручка GSEO в октябре оказалась ниже ожиданий, была связана с усилением конкуренции между Largan и Semco.

Как впервые сообщил ITHome , хотя рынок ожидал выхода новой модели iPhone SE в первой половине 2021 года, в отчете Куо предполагается, что это может быть не так. В отчете также говорится об усилении конкуренции в цепочке поставок Apple. Основная причина задержки выпуска iPhone SE 2021 до сих пор неизвестна. Хотя в отчете говорится, что рынок переоценивает заказы на сверхширокоугольные объективы, которые могла бы получить GSEO. Другими словами, ожидается, что заказы GSEO упадут с 50% серии iPhone 12 до 30% серии iPhone 13 .

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