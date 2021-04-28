Apple не выдерживает конкуренции и снижает объемы производства AirPods на треть

Растущая конкуренция на рынке беспроводных наушников заставила компанию Apple снизить объёмы производства AirPods.

Компания Apple долгое время удерживала лидирующие позиции на рынке беспроводных наушников, а также ежегодно увеличивала производство AirPods.

Накануне Nikkei Asian Review написало, что купертиновская компания на 25-30% сократила заказы на AirPods.

Предположительно, в текущем году будет выпущено 75‒85 млн пар, вместо 110 млн запланированных.

Стоит отметить, что в прошлом году Apple на рынке беспроводных наушников заняла долю 31%. Аналитики ожидают, что в 2021 году спрос на AirPods упадет на фоне высокой конкуренции, соответственно компания потеряет и долю рынка.