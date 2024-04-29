Apple не торопиться с выпуском следующего поколения гарнитуры Vision Pro 2

В Сети снова появилась информация, о том, что Apple не станет торопиться с выпуском нового поколения своей гарнитуры.

Согласно информации из бюллетеня Power On инсайдера Марка Гурмана, Apple не планирует выпускать второе поколение гарнитуры Vision Pro до конца 2026 года.

Ранее ожидалось, что новая модель может быть представлена летом 2025 года, но теперь планы были пересмотрены.

Источники Гурмана утверждают, что Apple все еще ищет способ предложить более доступную версию устройства, но пока не достигла значительных прогрессов в этом вопросе.

Эта информация совпадает с прогнозом другого известного инсайдера Минга-Чи Куо, который заявил, что модели Vision Pro с крупными изменениями не поступят в массовое производство до 2027 года.

Однако, не исключено, что планы Apple могут измениться после выхода гарнитуры Vision Pro в других странах. Ожидается, что в некоторых регионах, таких как Китай и Великобритания, устройство может появиться в продаже до конференции WWDC 2024, которая запланирована на 10 июня.