«Apple» не сняла с продажи устройство с опасным веществом

На сайте Apple обнаружено предупреждение о том, что внешний аккумулятор BoostCharge Pro Magnetic, произведённый компанией Belkin, содержит бисфенол А (BPA). Этот аксессуар доступен в магазине Apple за 99 долларов и поддерживает быструю зарядку iPhone.

Несмотря на возможный риск рака, Apple не сняла устройство с продажи. Предупреждение появилось после требований контролирующих органов штата Калифорния. Бисфенол А может вызывать врожденные эффекты и негативно влиять на репродуктивное здоровье.

Исследования показывают, что человеческая кожа может усваивать бисфенол А, и до 20% вещества, выделенного из товара, может быть поглощено.

В группе риска находятся молодые девушки, беременные женщины и дети. Профессор Ана Сото из Университета Тафтса отметила, что даже небольшие дозы вещества увеличивают риск заболеваний.

В США законодательство об опасных веществах менее строгое, чем в Европе. Калифорния требует от производителей предупреждать о рисках, связанных с опасными материалами. В то же время, в Европейском Союзе бисфенол А запрещён в детской упаковке, и обсуждается полный запрет.

Несмотря на это, продукция, содержащая опасные вещества, продолжает продаваться. Apple продолжит сотрудничество с партнёрами по производству аксессуаров, несмотря на предыдущие инциденты с их продуктами.