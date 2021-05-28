Apple не работает над AirPods Max второго поколения, но рассматривает новые цвета

В отчете, посвященном грядущим AirPods третьего поколения и AirPods Pro второго поколения , Марк Гурман из Bloomberg добавил, что Apple еще не начала работать над AirPods Max второго поколения , хотя он сказал, что компания обсуждала запуск дополнительных цветовых вариаций для накладные наушники в будущем.

Соответствующий фрагмент из отчета:

Последним представлением оборудования для AirPods от Apple стали накладные наушники AirPods Max в декабре. Эта пара за 549 ​​долларов вызвала критику за ошибки и высокую цену, но похвалу за материалы и звук. Apple только недавно догнала спрос на продукт и в настоящее время не работает над вторым поколением AirPods Max, хотя обсуждает запуск дополнительных цветовых вариаций в будущем.

AirPods Max в настоящее время доступны в цветах Space Grey, Silver, Green, Sky Blue и Pink, хотя сменные амбушюры допускают множество цветовых комбинаций. До анонса AirPods Max Гурман сказал, что Apple также планирует сделать повязку на голову взаимозаменяемой, но в конечном итоге компания отказалась от этой идеи.

Запущенные в декабре 2020 года за 549 ​​долларов США, AirPods Max — это высококачественные беспроводные накладные наушники с ключевыми функциями, включая превосходное качество звука с адаптивным эквалайзером, активное шумоподавление с режимом прозрачности, разработанный Apple чип H1 в каждой чашке уха для бесшовной интеграция с устройствами Apple и многое другое.