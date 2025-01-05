Apple не может определится с дизайном новых iPhone 17

Линейка iPhone 17, которая выйдет в этом году, может получить заметные изменения. По информации из отраслевых отчетов, дизайн iPhone 17 Pro будет напоминать телефоны Google Pixel, хотя первоначально предполагалось, что он будет похож на модели Pixel 9 и другие.

Новый отчет утверждает, что Apple еще не окончательно определила внешний вид устройства. В одном из прототипов задние камеры расположены на большом островке, а вспышка и датчик изменили свое расположение для оптимизации пространства.

Концептуальный рендер, предоставленный инсайдером, показывает, что новый дизайн может выглядеть громоздким и неуклюжим.

Также сообщается о новой модели iPhone 17 Air, которая заменит iPhone 17 Plus и будет отличаться очень тонким корпусом.

Если Apple сможет сделать iPhone 17 Air привлекательным по толщине и цене, он может составить конкуренцию iPhone 17 Pro, особенно если последний получит радикальный дизайн.