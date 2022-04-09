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Apple не будет сокращать объемы производства iPhone SE 2022 года

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Возможно, последние данные о том, что спрос на iPhone SE 2022 оказался ниже ожиданий, могут быть ошибочными.

 

Компании, участвующие в цепочке поставок Apple для новых iPhone SE и AirPods, говорят, что не получали никаких инструкций по сокращению производства, несмотря на неоднократные сообщения о том, что они их получили.

Так недавно аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что рыночный спрос на iPhone SE 2022 якобы оказался ниже ожиданий, в связи с чем Apple решила снизить поставки и одновременно сократить объем заказов.

Аналогичные слухи были и относительно AirPods 3. Однако данные DigiTimes говорят о другом.

Таким образом, вопрос пока остается открытым. DigiTimes обычно имеет доступ к такого рода данным, но Мин-Чи Куо также имеет отличную репутацию.

Пока стоит иметь в виду, что, вполне возможно с новыми продуктами Apple все в порядке.

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