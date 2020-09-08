Apple назовет дату презентации iPhone 12 на этой неделе

Сообщается, что 6,1-дюймовый iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro выйдут на рынок раньше двух других новых iPhone.

Согласно источникам, предстоящая линейка iPhone 12 поступит в два этапа. Лидируют 6,1-дюймовые модели iPhone 12, а за ними — 5,4-дюймовый iPhone 12 и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Как написал в Twitter Джон Проссер, пресс-релиз Apple в настоящее время запланирован на вторник (8 сентября) в 9:00 по восточному стандартному времени — около 17:00 по московскому времени.

Проссер ранее заявлял, что выпуск новых моделей iPad и Apple Watch запланирован на неделю с 7 сентября, так что это, похоже, те продукты, которые мы должны ожидать. Возможно, компания представит и новый iPhone 12.