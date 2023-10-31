Apple навсегда завершила продажи ноутбуки с тачбаром

После последней презентации компании Apple, фанаты бренда обнаружили несколько грустных новостей относительно ноутбуков MacBook. Apple приняла решение прекратить производство и продажу 13-дюймовых MacBook Pro с сенсорной полоской Touch Bar, оснащенных процессорами M3.

Сенсорная полоска Touch Bar была введена в линейку MacBook Pro в октябре 2016 года и просуществовала в ноутбуках Apple в течение шести лет. Эта инновационная функция заменяла традиционные функциональные клавиши на сенсорную панель, обеспечивая дополнительные возможности и управление различными приложениями.

В 2020 году Apple представила новое поколение MacBook Pro с челкой, однако компания продолжала предлагать на продажу старые модели ноутбуков с Touch Bar. Несмотря на это, MacBook Pro с Touch Bar продолжали получать обновленные процессоры M-серии, включая M1 и M2, обеспечивая высокую производительность и эффективность.

Однако, к сожалению, третьему поколению процессоров M-серии не суждено быть доступным для ноутбуков с Touch Bar. В результате последнего обновления каталога продукции Apple, в настоящее время доступны всего две модели ноутбуков: 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro с челкой и оснащенные процессорами M3.

Это решение Apple вызвало разочарование среди фанатов, которые привыкли к функциональности Touch Bar и оценили ее возможности. Однако компания, вероятно, приняла это решение в рамках стратегии развития и перехода на новые технологии, чтобы улучшить опыт использования и предложить более современные функции в своих ноутбуках MacBook Pro.