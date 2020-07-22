Apple научит Face ID в iPhone сканировать вены на лице

А это будет еще одна защита от доступа к устройству «злым» близнецом.

В Face ID американская компания намерена внести нововведения, благодаря которым система сможет распознавать близнецов.

Для этого, Face ID научат распознавать пользователей, учитывая вены на лице. Соответствующий патент компания уже внесла в базу.

В нем описывается технология распознавания лиц с учетом вен на лице, а таким образом система усовершенствуется и сможет распознавать близнецов.

За счет этого, система окажется еще более защищенной, так как создать маску с учетом расположения вен и сосудов будет практически невозможно.

Когда сканер вен появится в смартфонах компании пока неизвестно.