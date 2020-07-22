Apple научит Face ID в iPhone сканировать вены на лице

Apple научит Face ID в iPhone сканировать вены на лице22.07.2020 19:44
А это будет еще одна защита от доступа к устройству «злым» близнецом.
В Face ID американская компания намерена внести нововведения, благодаря которым система сможет распознавать близнецов.
Для этого, Face ID научат распознавать пользователей, учитывая вены на лице. Соответствующий патент компания уже внесла в базу.
В нем описывается технология распознавания лиц с учетом вен на лице, а таким образом система усовершенствуется и сможет распознавать близнецов.
За счет этого, система окажется еще более защищенной, так как создать маску с учетом расположения вен и сосудов будет практически невозможно.
Когда сканер вен появится в смартфонах компании пока неизвестно.
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