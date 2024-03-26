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Apple научит AirPods Max выявлять сердечные патологии

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По крайне мере над новой технологией работают специалисты компании, а сама Apple уже начала оформлять на нее патенты.

Apple запатентовала технологию распознавания сердечных патологий с использованием своих беспроводных наушников AirPods Max.

Эта инновация включает специальный сопроцессор и микрофоны, направленные внутрь уха.

Микрофоны способны обнаруживать даже самые маленькие изменения на поверхности кожи, которые могут указывать на возможные проблемы с сердцем, такие как тахикардия и брадикардия.

 

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