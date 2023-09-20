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Apple научила iPhone 15 показывать число пройденных циклов зарядки батареи

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

В iPhone 15 появились полезные настройки аккумулятора.

В настройки iPhone 15 Apple добавила раздел с расширенной информацией об аккумуляторе:

  • Месяц производства и первого использования батареи;
  • Текущее число циклов зарядки.

Раньше эту информацию можно было получить только через сложную процедуру дампа данных.

Цикл зарядки засчитывается при полном разряде батареи, что может занимать несколько дней. Ёмкость батареи уменьшается с каждым циклом.

Все модели iPhone 15 получили настройку, ограничивающую максимальный заряд до 80%. Это позволяет продлить срок службы батареи.

Таким образом, пользователям станут доступны полезные данные для контроля состояния аккумулятора без сложных действий. Выход iPhone 15 запланирован на 22 сентября.

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