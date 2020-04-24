Apple намеренно замедлила процессор нового iPhone SE

Этот смартфон уже доступен для заказа, а в некоторых странах и для покупки в магазинах.

Между тем в AnTuTu появились первые тесты нового iPhone SE, и оказалось, что его производительность оказалась хуже, чем у iPhone 11.

Дело в том, что у бюджетной модели заявлен процессор A13 Bionic, а именно он используется и в прошлогодних флагманах компании.

То есть, по сути по производительности аппараты должны быть почти на одном уровне, но на деле все не так.

Как выяснилось, производительность нового iPhone SE оказалась на уровне iPhone XS и iPhone XS Max, созданных на базе A12 Bionic.

Исходя из этого можно сделать вывод, что Apple намеренно замедлила процессор iPhone SE, чтобы не создавать конкуренцию флагманским моделям.